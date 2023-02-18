الأمين العام لكنائس مصر يشارك فى افتتاح المركز الإعلامى السريانى

جدة - نرمين السيد - شارك القس يشوع بخيت، عميد مساعد كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، والأمين العام لمجلس كنائس مصر، فى افتتاح المركز الإعلامى السريانى، بالتزامن مع فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، بكنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس.





وهنأ الأمين العام الكنيسة بافتتاح المركز الإعلامى، مؤكدًا أهمية دور الإعلام فى توصيل صوت الكنيسة للمجتمع. وقال القس يشوع: نأتى فى أسبوع الصلاة من أجل أن نصلى لبعضنا البعض ككنائس، ومن أجل تقاربنا إذ ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا. وأوضح القس يشوع: الوحدة لها تحديات كثيرة فهى السد المنيع ضد الهرطقات، مضيفًا: الوحدة تعطى قوة للجسد إذ نتعلم من بعضنا البعض. تضمن وفد الكنيسة الأسقفية الإعلامى، محب نعيم رئيس قطاع الإعلام والثقافة بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ومارينا سلامة مسئولة المكتب الصحفى للكنيسة الأسقفية. يذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية استضافت افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة هذا العام، وهى الفعالية التى ينظمها مجلس كنائس مصر سنويًا.

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