وزير الرى :إنشاء مركز التنبؤ بالفيضان في الكونغو نتاج للعلاقات القوية التى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 09:29 مساءً - تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، و إيف بازاييبا ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية بتفقد "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة الكونغولية – كينشاسا .

وصرح الدكتور سويلم، أن إنشاء هذا المركز يُعد نتاجاً للعلاقات القوية التى تربط البلدين الشقيقين ، مشيرا لدور هذا المركز فى تحقيق الإستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات فى دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو ، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة .

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن إنشاء هذا المركز يأتى إنطلاقاً من حرص مصر على نقل الخبرات المصرية فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل ، مشيرا إلى أن إنشاء هذا المركز هو أحد مكونات بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين والممتد حتى عام ٢٠٢٧ ، والذي يشتمل علي العديد من الأنشطة ذات الطابع التنموى وذلك من خلال منحة مصرية تهدف لتعظيم إستخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد .

ومن جانبها أعربت ماسودى عن سعادتها بزيارة الدكتور سويلم والتى تدل على علاقات التعاون القوية التى تربط بين البلدين الشقيقين ، وأبدت إمتنانها للمجهود الكبير المبذول من الجانب المصرى لدعم الجانب الكونغولى ، وتأكيدها على مواصلة العمل لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين ، والذى تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي إنعكست إيجابياً على المواطنين الكونغوليين .