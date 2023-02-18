وفد إعلامى إماراتى: القاهرة الإخبارية صرح كبير ينافس بقوة (صور)

جدة - نرمين السيد - أشاد وفد مؤسسة دبى للإعلام بانطلاق قناة "القاهرة الإخبارية" كصرح كبير تنافس قنوات كبرى إخبارية على الساحة، كما أشاد الوفد بالتجهيزات عالية المستوى، من حيث الصوت والصورة والاستديوهات المجهزة بأحدث إمكانيات العرض فى العالم، فضلًا عن ضمها عددا مميزا من الإعلاميين والمراسلين حول العالم.





جاء ذلك خلال استقبال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفدًا من مؤسسة دبى للإعلام بمقر قناة "القاهرة الإخبارية"، أثناء وجودهم بالقاهرة للحصول على تدريب بقطاع الشركة المتحدة للأخبار.

وأكد "الطاهرى"، خلال اللقاء، أنَّ "القاهرة الإخبارية" تعمل على المصداقية وسرعة بث الخبر، كما تمتلك برامج لوصف الحقيقة وتهتم فى المقام الأول بالقضايا التى تمس المجتمع العربى.

وأضاف "الطاهرى"، أن القناة تنتشر فى أكثر من 28 دولة فى العالم، خلال شبكة مراسلين خاصة بالقناة، لافتًا إلى أن القناة تمتلك مكاتب إقليمية فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، كما تعتزم القناة فتح مكاتب لها فى المدن العربية الحيوية كالإمارات العربية المتحدة "دبى"، والمملكة العربية السعودية "الرياض".

وأوضح "الطاهرى" أن القناة انطلقت عملاقة، مشيرًا إلى أن الميلاد الحقيقى للقناة كان تغطية حادث محاولة اغتيال عمران خان رئيس الوزراء الباكستانى الأسبق.

وذكر أن قناة "القاهرة الإخبارية" هى قناة كل العرب، مشيرًا إلى أنها تضم كوادر إعلامية شبابية تصل نسبتها لـ70%، من بينهم مذيعين عرب بمثابة إضافة للقناة، فضلًا عن أن القناة لديها قامات إعلامية وصحفية، كالإعلامى خيرى حسن والكاتب الصحفى عادل حمودة والكاتب الصحفى جمال عنايت.

كما أكد "الطاهرى"، أن قطاع المتحدة للأخبار يمتلك وحدة تدريب على مستوى عالٍ من التقنيات فى صناعة الإعلام، التى يتم فيها التدريب بشكل يومى، إذ تخرج منها أكثر من 200 كادر خلال عام ونصف العام.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفى أحمد فايق، خلال اللقاء، أن قناة "القاهرة الإخبارية" ولدت مع تنظيم مصر لقمة المناخ كوب 27 وأصبحت من اللحظه الاولى رائدة قطاع الأخبار فى قطاع المتحدة، من خلال تفردها دائما فى مد القطاع بجميع الفاعليات والأحداث المهمة والمؤثرة.

وفى نهاية الزيارة، قدَّم أحمد الطاهرى التهنئة للوفد الإماراتى على التنظيم الناجح لقمة الحكومات متمنيا التوفيق لشعب وحكومة الإمارات فى تنظيم قمة المناخ المقبلة.