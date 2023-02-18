محافظ جنوب سيناء يتفقد الأعمال النهائية لمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد (صور)

جدة - نرمين السيد - ولفت إلى أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة، ومن المبانى الذكية فى نموذج التصميم، والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.

وذكر المركز الإعلامى لمحافظة جنوب سيناء - فى بيان اليوم- أن محافظ جنوب سيناء أجرى جولة ميدانية تفقد فيها الإدارات المختلفة بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، والمبنى الإدارى، والفندق الملحق الذى يشمل 12 غرفة فندقية فى إطار المتابعة اليومية المستمرة للمشروعات الجارية على أرض جنوب سيناء.

وأضاف أن محافظ جنوب سيناء تابع خلال الجولة، أعمال المركز التجارى والحضانة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ بملحقاتها هايد بارك مركز تسوق عالمى ومجمع البنوك.

وأوضح المحافظ، أن الحديقة تحتوى على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التى تخدم أهالى ورواد المدينة ومنها مركز تجارى، سلسلة بنوك، حضانة، مطاعم متميزة، مسرح مكشوف، مساحات مكشوفة، أماكن جلوس، حدائق فواكه مثمرة، منطقة خدمات لرواد شرم الشيخ، دورات مياه عمومية، نظام صوتى كامل بالحديقة، نافورات وبحيرات مائية.

رافق المحافظ فى جولته الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والمهندس أحمد الإسكندرانى السكرتير العام، والمهندس رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشارى كرم معوض استشارى المشروع، والقيادات التنفيذية بالمدينة.