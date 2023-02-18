وزارة الزراعة: 271 مركز تجميع ألبان مطورة لخدمة المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 08:34 مساءً - قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بالأمن الغذائي، موضحا أن الأمن الغذائي له مقومات كثيرة تعمل الدولة عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لزيادة إنتاج الألبان واللحوم بكل أنواعها، مشيرا إلى أهمية توفير البروتين بالإضافة إلى توفير الأعلاف، مشددا على أن الأمن الغذائي على رأس أولوياته وتحسين السلالات المحلية لزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تحسين السلالات المحلية وعمل إجراءات تهجين مع السلالات المستوردة لمضاعفة إنتاجيتها، مبينا أن وزارة الزراعة لديها خطة استراتيجية فى هذا المسار وتعمل على تنفيذها.

وأوضح نائب وزير الزراعة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يتابع عن كثب تنفيذ هذه الخطة، لافتا إلى أن استراتيجية الدولة تعتمد على التوسع في إنتاج الذرة وفول الصويا وعباد الشمس لنسبة الأعلاف الكبيرة بها.

كما أكد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه بسرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لاسيما التي تدخل في صناعة الأعلاف، بما يحّد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار.

ولفت إلى أنه يوجد 271 مركز تجميع ألبان مطور بجميع المحافظات لتوفير الألبان، بالإضافة توفير الآلاف من رؤوس العجول العشار، والعمل على جودة التحسين الوراثي وزيادة الإنتاجية وتوفير اللحوم والألبان.