الأرصاد: عودة التقلبات الجوية مرة أخرى وفرص كبيرة لسقوط الأمطار

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 08:33 مساءً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عودة التقلبات الجوية الشتوية على البلاد مرة أخرى.

وقالت منار غانم، إن الجواء الشتوية لم تنتهي، حيث إن فصل الشتاء سينتهي في 20 مارس، ليبدأ فصل الربيع 21 مارس.

وأضافت غانم أننا حاليًا نشهد تحسن في الأحوال الجوية، ويستمر التحسن على مدار هذا الأسبوع، فضلًا عن ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، تتراوح بين الـ 20 و21 درجة مئوية، خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى، أما خلال الليل، تظل الأجواء الشتوية على أغلب المناطق، من باردة إلى شديدة البرودة، على أغلب الأنحاء.

وأوضحت غانم، أنه قد يحدث انخفاض شديد لدرجات الحرارة مرة أخرى، ونشهد عودة فرص سقوط الأمطار بشكل كبير، وكذلك تعود مرة أخرى التقلبات الجوية.

وفي وقت سابق، كشفت الدكتورة منار غانم، عن موعد انتهاء فصل الشتاء، وقالت إن فصل الشتاء رسميًا سينتهي 20 مارس، ويبدأ فصل الربيع 21 مارس المقبل، وذلك بتعامد الشمس على خط الاستواء.

وأكدت غانم أن حالة التحسن في الأحوال الجوية، تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن يوم الاثنين المقبل يشهد ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، حيث تسجل القاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 20 درجة.