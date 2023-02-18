غدًا.. انطلاق فعاليات تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان فى طنطا

جدة - نرمين السيد - تنطلق غد الأحد فاعليات مشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية لدى الأجيال الشابة فى محافظات الدلتا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى ضيافة مجمع الإعلام بطنطا فى محافظة الغربية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، والذى تقوم على تنفيذه المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة العامة للاستعلامات.





وتتضمن الفعاليات مجموعة من المحاضرات والتدريبات للفئات الشابة والنشء، وذلك فى الفترة ما بين 19 و22 فبراير الجارى بمجمع إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وتستهدف الفعاليات توعية نحو 120 شابًا وفتاة وكذلك من الموظفين العموم، بقيم المواطنة وقيم حقوق الإنسان، ونبذ العنف والكراهية، ومخاطر الهجرة غير الشرعية وأيضًا، التعريف بمفهوم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تبدأ الفاعليات بحفل افتتاح سيشهد مشاركة ممثلين عن محافظ الغربية، ووزيرة التضامن الاجتماعى، ومشاركة المستشار الإعلامى عمرو محسوب النبى وكيل أول وزارة ورئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، وعلاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قيادات محافظة الغربية. ويقوم على فعاليات التدريب التى ستتبع الافتتاح على مدار 4 أيام متتالية مجموعة من الخبراء المتخصصين من المنظمة العربية لحقوق الإنسان من بينهم إسلام أبوالعنين مدير البرامج بالمنظمة، أحمد رضا طلبة مدير الوحدة القانونية، ياسمين يحيى باحثة أولى بالمنظمة، إسلام عبدربه مسئول الشكاوى بالمنظمة، والسيد إبراهيم مستشار المنظمة، ومن الهيئة العامة للاستعلامات محمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان، ومحمد محمود على نائب مدير الوحدة.

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