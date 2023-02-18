بحضور علماء الأزهر.. الداخلية تقيم احتفالا لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بذكرى الإسراء والمعراج (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 07:36 مساءً - قام قطاع الحماية المجتمعية بالتابع لوزارة الداخلية، بتنظيم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تحدث فيها عدد من علماء الأزهرالشريف عن هذه الذكرى والدروس المستفادة.

الندوات الدينية والتثقيفية المقامة بصفة دورية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل كهذه الندوة أسهمت في تعريف النزلاء بأمور دينيهم، وتصحيح المفاهيم الدينية والفكرية لديهم، وتسمو بأخلاق النزلاء لبدأوا حياتهم من جديد،

وبصورة احترافية قام بعض النزلاء بالإنشاد الديني، خلال الاحتفال وبصوره احترافية تعكس الاهتمام بتدريبهم، وذلك في إطار تطبيق منظومة السياسة العقابية الجديدة لإصلاح وتأهيل النزلاء.