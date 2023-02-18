«الدواء المصرية» تستقبل وفد وكالة تطوير الصناعة الدوائية بأوزباكستان (صور)

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وبحث رئيس هيئة الدواء مع الوفد سبل التعاون المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها الأوزبكية فى شتى مجالات العمل الرقابى، بما يسهم فى تعزيز التبادل التجارى فى مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية.
ومن جانبه، حرص رئيس هيئة الدواء المصرية على الترحيب بالوفد الأوزبكى، وأشاد بعمق الروابط بين البلدين، وأكد حرص الهيئة على التعاون المثمر مع وكالة تطوير الصناعة الدوائية الأوزبكية، بما يسهم فى تيسير سبل التعاون بين الشركات العاملة بكلا البلدين.
وأشاد نائب رئيس وكالة تطوير الصناعة الدوائية بالطفرة الهائلة التى أحدثتها هيئة الدواء المصرية بالبنية الرقابية الدوائية المصرية، وأكد رغبة بلاده فى تبادل الخبرات مع الجانب المصرى، وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين.
وعلى هامش اللقاء، اصطحب رئيس الهيئة الوفد الأوزبكى فى جولة تفقدية للمعامل الرقابية بفرع المنصورية، حيث تم استعراض الأجهزة الرقابية الحديثة، والبنية التحتية المتطورة التى هدفت إلى الارتقاء بمنظومة العمل الرقابى المصرى، وساهمت بدورها فى حصول مصر، ممثلة فى هيئة الدواء المصرية، على مستوى النضج الثالث فى الاعتماد المتقدم من منظمة الصحة العالمية فى مجال اللقاحات.
يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون مع الدول الأسيوية فى مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات، وتشجيع الاستثمارات، ودعم التبادل التجارى؛ لزيادة نفاذ المستحضرات المصرية داخل الأسواق الأسيوية.
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