القومى للإعاقة يطلق المبادرة القومية «أسرتى قوتى»

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، عن إطلاق المجلس المبادرة القومية "أسرتى قوتى"، وهى مبادرة توعوية تأهيلية تدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم بمشاركة مقدمى الخدمات من الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى.





وقالت الدكتورة إيمان كريم، فى البيان الصادر عن المجلس، اليوم السبت، إنه انطلاقا من دور المجلس فى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما يمكنهم بالمشاركة الكاملة والفعالة فى المجتمع والعمل على دمجهم وتمكينهم ومساندة ودعم أسرهم.

وأضافت أن المجلس يطلق المبادرة من خلال برنامج للإرشاد والتوعية الأسرية لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة لتمكينهم بالمعرفة والمهارات لتنمية قدرات أطفالهم والعمل على دمجهم، بالإضافة لمساندة الأسر فى فهم احتياجات أبنائهم وتغلبهم على التحديات والصعوبات التى تواجههم فى دمج أبنائهم.

ويأتى ذلك فى إطار الترجمة الحقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر 2021 ودعا فيها المجتمع المدنى إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وتابعت المشرف العام على المجلس، أن المبادرة ستبدأ تنظيم أولى فعالياتها غدا الأحد بأول ورشة عمل متخصصة مع أسر الأشخاص ذوى الإعاقة، بعنوان "التأهيل والإرشاد الأسرى لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة"، باعتبارهم الفئة المستهدفة الأولى فى أنشطة المبادرة التى ستستمر حتى مارس 2025 بهدف تأهيل وتوعية الأسر بحقوق أبنائهم وطرق التدخل والدعم والمساندة.

يأتى ذلك لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوى الإعاقة وحصولهم على حقوقهم وتسليط الضوء على النماذج المتميزة منهم من أجل تنمية الأسرة، وأن المبادرة يتم تنظيمها على أربع مراحل على مستوى محافظات الجمهورية من خلال لقاءات توعوية تأهيلية للأسر وحفل تكريم للأسر المتميزة الداعمة والمساندة لأبنائها.

وتتضمن ورشة الغد جلسة عن "الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للأطفال ذوى الإعاقة" يتحدث فيها عدد من الخبراء والمختصين فى الأمر من الإدارة المركزية لذوى الإعاقة بوزارة الصحة، وعدد من ممثلى المجتمع المدنى والجلسة الثانية تحمل عنوان "التعليم الدمجى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للطلاب ذوى الإعاقة".

ويشارك فيها بالحديث ممثلى الإدارة العامة للتربية الخاصة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى، وتدور الجلسة الثالثة حول عنوان "خدمات وزارة التضامن الاجتماعى ومظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة"، ويشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلى شئون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعى وعدد من الشخصيات العامة والمجتمعية، وتختتم الورشة فعالياتها بعرض النماذج المشرفة لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة وتكريمهم.

ولفت المشرف العام على المجلس، إلى أن الأهداف العامة للمبادرة تشمل تحفيز وتأهيل الأمهات اللاتى أصيبت أطفالهن بالإعاقة حديثا على استكمال رحلة الكفاح مع أبنائهن والتغلب على التحديات التى تواجههم، ودعم ومساندة الأمهات الناجحات المتميزات من ذوات الإعاقة أو أبنائهن من ذوى الإعاقة واللاتى أثبتن كفاءاتهم فى المجالات العلمية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية.

يأتى ذلك إلى جانب أن يكون لديهن القدرة على مواجهة التحديات ولديهن قصص كفاح، أو المناصب القيادية ورائدات الأعمال اللواتى تحدين إعاقتهن أو إعاقة أبنائهن واندمجن فى المجتمع، وتسليط الضوء على الرفقاء والأصدقاء المساندين لأصدقائهم من ذوى الإعاقة وتوضيح دورهم الهام فى تشجيعهم ودعمهم، وتشجيع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى على مساندة هذه الأسر وتوفير وسائل الدعم لتوفير حياة كريمة لهم، وتسليط الضوء على قصص نجاح الأسر المصرية المتميزة اللائى أثبتوا نجاحهم رغم إعاقاتهم ورعاية الأبناء أو إعاقة أبنائهم فى الحفاظ على تماسك الأسرة.