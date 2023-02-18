التحالف الوطنى وحياة كريمة ينهيان أزمة المياه بقرية «الكويت» بقنا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - "حياة كريمة"، كانت مطلبًا عادلًا من جميع الأهالى المقيمين فى القرى المهمشة، والتى جاءت المبادرة الرئاسية لتنمية قرى الريف المصرى، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ومشاركة قوى التحالف الوطنى للعمل الأهلى، لتحقق أحلام أهالى قرية الكويت بقرية أبومناع غرب بمركز دشنا، فى الحصول على شربة ماء نظيف، يروى عطشهم ويحميهم من الأمراض الناتجة عن المياه الارتوازية.





يقول فاوى محمد عبداللاه، أحد أهالى قرية الكويت، إن أزمة المياه لم تكن تصل إليهم سوى بضع ساعات فى الأسبوع، مشيرًا إلى أنهم كانوا يقطعون مسافات بعيدة للوصول إلى مصدر المياه وملئ الجراكن والأوانى لاستخدامها فى حاجاتهم اليومية.



ويشير عبداللاه، إلى أن الأهالى طالبوا مرارًا وتكرارًا من المسؤولين بشركة المياه لتوصيل خطوط جديدة تقضى على تلك الأزمة خاصة وأن المياه خالطتها مياه الصرف الصحى التى أصابت الأهالى بالأمراض المختلفة، مؤكدًا أن التحالف الوطنى وحياة كريمة تمكنت من أنهاء تلك الأزمة وتحقيق حلم الأهالى الذى طال انتظاره.

حسين رمضان، أحد أهالى قرية الكويت، يوضح لـ"دوت الخليج"، الوضع الذى أدى إلى تحول القرية إلى ذلك الأمر، والتى أنشئت عقب سيول عام 1994، والتى هدمت منازل الأهالى، وتبرع أحد أمراء دولة الكويت ببناء وإعادة تشييد المنازل، إلى أن وصل بها الحال إلى انقطاع تام فى المياه منذ عام 2010.

وتابع رمضان، بأن القرية كان لها خط مياه مخصوص من مدينة دشنا، ولكن تم أخذ وصلات فرعية بقرى أخرى أدى إلى ضعف عام وانقطاع المياه عن القرية بأكملها، واتجه الأهالى إلى حفر أبار ارتوازية لتعيننا على قضاء حاجتنا، بالإضافة إلى قيام البعض بالنزول إلى قرى أخرى لتعبئة المياه للشرب.

وأشاد، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، والقيادة السياسية، والتحالف الوطنى من خلال مؤسسة صناع الحياة، ومؤسسة حياة كريمة، لما يقومون به من جهد ملموس على أرض الواقع، سيقضى على الأمراض التى يعانى منها الأهالى، وستعمل على ضخ المياه بقوة للقرية.

حسن عبدالوارث، من الأهالى، أكد على الجهد المبذول من القيادة السياسية، وما يفعلونه فى سبيل تطوير القرى المهمشة، مشيرًا إلى أن القرية منذ 2010 لم تحصل على شربة ماء صالحة للشرب، فى ظل شكاوى متعددة لشركة المياه، ولكن نشكر الرئيس السيسى، لسماعه مطالبنا جميعًا.

رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب، حمادة صلاح جيلانى، أوضح لـ"دوت الخليج"، جهود التحالف الوطنى ومؤسسة حياة كريمة، فى إنهاء أزمة مياه الشرب للأهالى بقرية الكويت، مؤكدًا إن توجيهات اللواء أشرف الدوادى، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس المركز، بتذليل كافة العقبات أمام القائمين على المشروع، لضمان سير العمل فى سهولة ويسر.

وعبر رئيس الوحدة المحلية، عن فرحة وسعادة الأهالى بمشروع خطوط المياه، الذى كان بمثابة حلم كبير، يتحقق حاليًا بدعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبجهود قوى التحالف الوطنى للعمل الأهلى، ومؤسسة صناع الحياة.

المهندس مؤمن عريبة، مسؤول ملف المياه بمؤسسة صناع الحياة، وعضو التحالف الوطنى، أكد لـ"دوت الخليج"، إن الكثير من أهالى القرية، تركوها للعيش فى قرى بها مياه، مشيرًا إلى أن العمل فى قرية الكويت يجرى على قدم وساق، حيث من المستهدف توصيل خطوط بطول 3الاف و500 متر، مواسير قطر 6 بوصة، بالإضافة إلى 800 متر مواسير 4 بوصة للفرعيات والشوارع الجانبية.

وأشار عضو التحالف الوطنى، إلى أن التكلفة تقدر بـ 3 ملايين جنيه تقريبًا، والتى سيستفيد منها قرابة 800 أسرة من أهالى القرية، موضحًا أنه بعد الانتهاء من تركيب الخط الرئيسى، سيتم توصيل الوصلات المنزلية لبدء ضخ المياه الصالحة للشرب إلى الأهالى فى وقت قريب.