لمدة 24 ساعة.. قطع المياه عن مدينتى وعدة مناطق بالقاهرة الجديدة

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جدة - نرمين السيد - وقال جهاز مدينة القاهرة الجديدة فى بيانه، إنه تبين وجود تسريب مياه من غرفة محابس الهواء فى إحدى الخطوط الناقلة للمياه، مما يتطلب إيقاف ضخ المياه فى هذا الخط لإصلاح العطل.
وتابع جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه سيتم قطع المياه عن مناطق الامتداد الشرقى بأكلمه، ولارو ومدينتى والأيقونة والقرنفل والتمر حنة واللوتس وسكن مصر الأندلس وودار مصر الأندلس وكومباوند جنة والرحاب 2 ودار مصر القرنفل وأرض الجمعيات والمستثمرين، وذلك لمدة 24 ساعة، بدءا من الساعة 7 مساء اليوم السبت 18 فبراير وحتى 7 مساء غد الأحد 19 فبراير.
ولفت جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى انتشار عربيات للمياه فى مختلف المناطق، وعلى المواطنين الاتصال على رقم 1500 للحصول على المياه.
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