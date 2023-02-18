جدة - نرمين السيد - نظمت كليات الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة بجامعة الإسكندرية، قافلة طبية خدمية شاملة إلى منطقة الوادى بكينج مريوط تشمل 12 قرية، لخدمة أهالى المنطقة، وذلك بالتعاون مع روتارى نورث الإسكندرية، وأسرة "طبيب من أجلك" بكلية الطب.





وصرحت الدكتورة وفاء السحلى، الأستاذ بكلية الطب، عضو لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية، بأن إجمالى عدد الحالات التى تم الكشف عليها خلال عمل القافلة بلغ 737 حالة فى مختلف التخصصات الطبية، منها 81 حالة جلدية، و174 حالة أطفال، و56 حالة نسا، و75 حالة رمد، و100 حالة عظام، و103 حالات باطنة، و47 حالة صدرية، و100 حالة أسنان. وأشارت إلى أنه تم تحويل 64 حالة إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية، وقالت إن كلية التربية النوعية شاركت بندوة توعية للأمهات، بعنوان "التعامل مع بعض المشكلات السلوكية للأبناء"، وورشة عمل لتنفيذ بعض المشغولات اليدوية وإعادة التدوير كمدخل للمشروعات الصغيرة لزيادة دخل بعض الأسر بقرى المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية إلى منطقة الوادى بكينج مريوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.