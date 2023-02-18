وقال الدكتور سويلم، إن إنشاء هذا المركز يعد نتاجا للعلاقات القوية التى تربط البلدين الشقيقين، مشيرا إلى دور هذا المركز فى تحقيق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات، فى دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.
وأضاف أن إنشاء هذا المركز، يأتى انطلاقا من حرص مصر على نقل الخبرات المصرية، فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل.
ولفت إلى أن إنشاء هذا المركز هو أحد مكونات بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين والممتد حتى عام 2027، والذى يشتمل على العديد من الأنشطة ذات الطابع التنموى، وذلك من خلال منحة مصرية تهدف لتعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد.
من جهتها، أشارت ماسودى، إلى أن زيارة الدكتور سويلم تدل على علاقات التعاون القوية التى تربط بين البلدين الشقيقين، وأبدت امتنانها للمجهود الكبير المبذول من الجانب المصرى لدعم الجانب الكونغولى.
كما أكدت مواصلة العمل لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والذى تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى انعكست إيجابيا على المواطنين الكونغوليين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هانى سويلم ونائب رئيس وزراء الكونغو يتفقدان مركز التنبؤ بالأمطار بكينشاسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.