هانى سويلم ونائب رئيس وزراء الكونغو يتفقدان مركز التنبؤ بالأمطار بكينشاسا

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وإيف بازاييبا ماسودى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.





وقال الدكتور سويلم، إن إنشاء هذا المركز يعد نتاجا للعلاقات القوية التى تربط البلدين الشقيقين، مشيرا إلى دور هذا المركز فى تحقيق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات، فى دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.

وأضاف أن إنشاء هذا المركز، يأتى انطلاقا من حرص مصر على نقل الخبرات المصرية، فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل.

ولفت إلى أن إنشاء هذا المركز هو أحد مكونات بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين والممتد حتى عام 2027، والذى يشتمل على العديد من الأنشطة ذات الطابع التنموى، وذلك من خلال منحة مصرية تهدف لتعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد.

من جهتها، أشارت ماسودى، إلى أن زيارة الدكتور سويلم تدل على علاقات التعاون القوية التى تربط بين البلدين الشقيقين، وأبدت امتنانها للمجهود الكبير المبذول من الجانب المصرى لدعم الجانب الكونغولى.

كما أكدت مواصلة العمل لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والذى تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى انعكست إيجابيا على المواطنين الكونغوليين.