لمدة 24 ساعة.. قطع المياه عن القاهرة الجديدة ومدينتي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 06:33 مساءً - أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، عن قطع المياه بعدة مناطق لمدة 24 ساعة فى أكثر من منطقة، وذلك نظراً لإصلاح العطل والمتسبب فى تسريب المياه.

واكد جهاز مدينة القاهرة الجديدة في بيان له ، أنه تبين وجود تسريب مياه من غرفة محابس الهواء فى إحدى الخطوط الناقلة للمياه، مما يتطلب ايقاف ضخ المياه فى هذا الخط لإصلاح العطل.

وتابع جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق الامتداد الشرقى بأكلمه، ولارو ومدينتى والأيقونة والقرنفل والتمر حنة واللوتس وسكن مصر الأندلس وودار مصر الأندلس وكومباوند جنة والرحاب 2 ودار مصر القرنفل وارض الجمعيات والمستثمرين ، وذلك لمدة 24 ساعة ، بدء من الساعة 7 مساء اليوم السبت 18 فبراير وحتى 7 مساء غدا الأحد 19 فبراير.ونوه جهاز مدينة القاهرة الجديدة لانتشار عربيات للمياه فى مختلف المناطق وعلى المواطنين الاتصال على رقم 1500 للحصول على المياه.