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لمدة 24 ساعة.. قطع المياه عن القاهرة الجديدة ومدينتي

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 06:33 مساءً - أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، عن قطع المياه بعدة مناطق لمدة 24 ساعة فى أكثر من منطقة، وذلك نظراً لإصلاح العطل والمتسبب فى تسريب المياه.

واكد جهاز مدينة القاهرة الجديدة في بيان له ، أنه تبين وجود تسريب مياه من غرفة محابس الهواء فى إحدى الخطوط الناقلة للمياه، مما يتطلب ايقاف ضخ المياه فى هذا الخط لإصلاح العطل.

وتابع جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق الامتداد الشرقى بأكلمه، ولارو ومدينتى والأيقونة والقرنفل والتمر حنة واللوتس وسكن مصر الأندلس وودار مصر الأندلس وكومباوند جنة والرحاب 2 ودار مصر القرنفل وارض الجمعيات والمستثمرين ، وذلك لمدة 24 ساعة ، بدء من الساعة 7 مساء اليوم السبت 18 فبراير وحتى 7 مساء غدا الأحد 19 فبراير.ونوه جهاز مدينة القاهرة الجديدة لانتشار عربيات للمياه فى مختلف المناطق وعلى المواطنين الاتصال على رقم 1500 للحصول على المياه.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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