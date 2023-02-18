بتوجيهات الرئيس.. الجهات السيادية تنجح فى تحرير المصريين الستة المختطفين

جدة - نرمين السيد - نجحت الجهات السيادية المصرية بالتنسيق مع أعيان وعواقل المنطقة الغربية الليبية فى تحرير المصريين الستة الذين كانوا قد اختطفوا من قِبل إحدى عصابات البشر بليبيا، بحسب فضائية "إكسترا نيوز".





وأصبح المصريون المحررون بليبيا فى مكان آمن، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم من ليبيا إلى أرض الوطن، تنفيذًا لتوجيهات "السيسى". وقدمت مصر الشكر لكل مَن ساهم فى تحرير المصريين الستة، وفى مقدمتهم الجيش الليبى، وأعيان وعواقل مدينة الزاوية، ورئيس لجنة مكافحة الهجرة فى البرلمان الليبى.

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