محافظ الإسكندرية: تقديم كل سبل التطوير والدعم لأهالى قرية باب الأحرار

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة فى مختلف نواحى الحياة فإن المحافظة بالتنسيق مع نادى روتارى الإسكندرية، وجمعية الأورمان، وشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، قدموا العديد من الخدمات لأهالى قرية باب الأحرار.





وأشار محافظ الإسكندرية إلى استمرار المحافظة فى تقديم كل سبل الدعم وتذليل كل الصعوبات التى تواجة أهل القرية.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم السبت، قرية ومدرسة باب الأحرار الابتدائية لمتابعة تجهيزاتها بعد دخولها الخدمة مع بدء العام الدراسى الحالى، وتضم المدرسة 14 فصلا منها فصلان لذوى الهمم والمتسربين من التعليم حيث كانت مطلب من مطالب أهل القرية.

ووجه المحافظ - خلال تفقده القرية - الشكر لنادى روتارى بالإسكندرية على الجهد المبذول فى تطوير قرية ومدرسة باب الأحرار، مؤكدا أن المحافظة تعمل على تذليل كافة العقبات من أجل الارتقاء بالمشروعات المقدمة لأهالى القرية من قبل النادى.

ولفت إلى أن المحافظة تعمل على تطوير وتنمية قرية باب الأحرار تنمية شاملة فى إطار تطوير بحيرة مريوط ومنع أى امتداد عشوائى جديد بها.

يذكر أنه تم إطلاق إشارة البدء لتنفيذ مشروع تطوير قرية باب الأحرار فى يناير 2021، وتم افتتاح المشروع فى يونيو 2021، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من التطوير 15 مليون جنيه، وجاءت أعمال التطوير بالتعاون مع روتارى مصر المنطقة 2451 وجمعية الأورمان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وشملت أعمال التطوير تطوير بيوت القرية وإعادة التأهيل الشامل وتجهيز 45 منزلا وتسقيف جميع بيوت القرية، وإنشاء مدرسة وتجهيزها بالكامل، وتطوير الوحدة الصحية، وإنشاء مركز حرفى لتصنيع الكليم والسجاد اليدوى لتوفير فرص عمل للسيدات بالقرية، وتوزيع 30 مركب للصيد استفاد منها 60 أسرة.

يأتى ذلك إلى جانب تطوير شبكات المياه بإنشاء 250 توصيلة مياه لقرية الأحرار والقرى المجاورة، وإقامة مشروعات مستدامة للمرأة العاملة، ورصف الطريق المؤدى للقرية وإضاءة الطريق بمجموعة من أعمدة الإنارة، وعمل قوافل طبية، وإنشاء فصول محو الأمية، وتوفير قروض دواره، وغيرها من المساعدات.