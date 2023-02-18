الأرصاد: طقس غدا مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء والصغرى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 05:37 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس بارد صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 21 10

بنهــــا 20 10

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 18 11

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 21 7

السويس 21 8

العريش 19 9

رفح 19 8

رأس سدر 21 9

نخل 20 8

كاترين 19 4

الطور 22 11

طابا 23 10

شرم الشيخ 25 15

الاسكندرية 18 11

العلمين الجديدة 18 10

مطروح 17 10

السلوم 17 08

سيوة 18 05

رأس غارب 23 13

الغردقة 24 13

سفاجا 24 13

مرسى علم 24 13

شلاتين 27 15

حلايب 24 15

أبو رماد 25 14

رأس حدربة 24 14

الفيوم 21 7

بني سويف 21 6

المنيا 21 7

أسيوط 22 6

سوهاج 23 7

قنا 26 7

الأقصر 27 8

أسوان 28 10

الوادي الجديد 24 9

أبوسمبل 27 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 32 21

المدينة المنورة 28 15

الرياض 20 8

المنامة 19 16

أبوظبي 23 19

الدوحة 23 15

الكويت 20 8

دمشق 18 2

بيروت 17 11

عمان 17 4

القدس 17 6

غزة 18 11

بغداد 20 4

مسقط 26 21

صنعاء 25 4

الخرطوم 33 18

طرابلس 18 9

تونس 21 8

الجزائر 19 8

الرباط 22 9

نواكشوط 34 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 14 0

إسطنبول 16 10

إسلام آباد 27 13

نيودلهي 31 17

جاكرتا 31 24

بكين 10 4-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 19 8

أثينا 17 8

روما 16 6

باريس 13 3

مدريد 19 4

برلين 6 2

لندن 13 7

مونتريال 4 2

موسكو 4- 7-

نيويورك 10 7

واشنطن 15 7

أديس أبابا 26 6