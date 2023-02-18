تكريم الأئمة والواعظات الحاصلين على دورة الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي بأكاديمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 05:37 مساءً - في إطار خطة وزارة الأوقاف في التدريب والتثقيف المستمر، وتزويد الأئمة بالعلوم العصرية، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ممثلة في أكاديمية الأوقاف الدولية وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وفي ختام دورة: "الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي" المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من السبت 11/ 2/ 2023م حتى الأربعاء 15/ 2/ 2023م تم تكريم الأئمة والواعظات الحاصلين على دورة "الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي"، وذلك بمقر أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعددهم ( 83 ) إمامًا وواعظة، وذلك بحضور سيادة اللواء أركان حرب/ محمد الدسوقي مدير كلية الدفاع الوطني، والدكتور/ أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة.

وخلال حفل التكريم رحب سيادة اللواء أركان حرب/ محمد الدسوقي مدير كلية الدفاع الوطني بالسادة الأئمة والواعظات، مهنئًا لهم على إتمامهم هذه الدورة التدريبية الهامة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

كما نقل الدكتور/ أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة تحيات وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة وتهنئتَه بذكرى الإسراء والمعراج ذكرى أعظم رحلة تكريم عرفتها البشرية، وشكره وتقديره الكامل لهذا الجهد الكبير الذي تقوم به أكاديمية ناصر العسكرية عموما، وكلية الدفاع الوطني خصوصا، من تثقيف وتوعية وتدريب بالتعاون مع أكاديمية الأوقاف الدولية نحن في أمس الحاجة إليه؛ لإدراك واقعنا والوقوف على حقائق الأمور، وفهم الأحداث المحيطة بنا فهما صحيحا يبدد أي جهل معرفي، ويصوب أي انحراف فكري، سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وقواتها المسلحة وشرطتها من كل مكروه وسوء.