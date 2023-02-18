شكرى يستعرض نتائج COP27 أمام لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى وزير الخارجية نيابة عن رئيس الجمهورية اليوم السبت، فى اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المُناخ “الكاهوسك CAHOSCC" المنعقد فا إطار فعاليات قمة الاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا.





وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 ألقى كلمة خلال الاجتماع أبرز فيها المشاركة الإفريقية رفيعة المستوى من جانب العديد من الرؤساء والقادة الأفارقة فى مؤتمر المناخ الذى عقد فى نوفمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ، مما عكس التزام دول القارة بعمل المناخ الدولى، وبرهن على الإرادة السياسية للدول الإفريقية للعمل من أجل مواجهة تغير المناخ على كافة الأصعدة.

وأوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أشار فى كلمته خلال الاجتماع إلى حرص مصر، التى استضافت مؤتمر المناخ نيابةً عن القارة الإفريقية، على وضع الأولويات المناخية لإفريقيا فى قلب عمل المناخ الدولى، مُستعرضاً أبرز نتائج المؤتمر فى هذا الصدد، وعلى رأسها إنشاء صندوق لتمويل معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، دعماً لجهود الدول النامية فى هذا الصدد.

كما أبرز سامح شكرى ما تمخض عن مؤتمر المناخ من نتائج أخرى تدعم أولويات القارة الإفريقية فى مجال المناخ، حيث طالب COP27 منظمات التمويل الدولية بمراجعة سياساتها لتوفير التمويل اللازم للدول النامية فى مواجهة تغير المناخ، بجانب إقرار برنامج عمل للانتقال العادل للطاقة يراعى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة للدول.

كما تناولت مخرجات المؤتمر موضوعات الأمن الغذائى، والمياه، وحماية النظم البيئية، وتأكيد دور الغابات والمحيطات فى احتواء الانبعاثات، فضلاً عما تخلله من إطلاق لعدد من المبادرات حول موضوعات المياه، والتكيف والزراعة، والطاقة، والهيدروجين، مؤكداً على أن تلك النتائج لم تكن لتحقق دون دعم الدول الإفريقية الشقيقة وكافة الفاعلين والمؤسسات الإفريقية المعنية.

وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماع انعقد برئاسة الرئيس الكينى ويليام روتو، بصفته رئيس الكاهوسك الحالى، بحضور عدد من الزعماء ووزراء البيئة الأفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى ومفوضة الزراعة والبيئة الإفريقية، حيث تم خلاله استعراض موقف مجموعة المفاوضين الأفارقة فى مفاوضات المناخ الدولية، فضلاً عن قيام مفوضيات المناخ الإفريقية بتقديم عروض حول الأوضاع البيئية فى عدد من المناطق بالقارة.