افتتاح 50 منفذا لـ«أهلا رمضان» بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة القاهرة افتتاح منافذ "أهلا رمضان"، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، خصوصا بالأحياء الأكثر احتياجًا.





وأشار خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة افتتحت اليوم منفذًا جديدًا بمنطقة المنيل بحى مصر القديمة ليصل عدد المنافذ التى تم فتحها بالعاصمة حتى الآن أكثر من 50 منفذًا، ضمن خطة المحافظة لإقامة أكثر من 100 منفذ جديد بكل أنحاء العاصمة.

وتضم المنافذ التى تقيمها محافظة القاهرة كل السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، خصوصا فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة تشهد تزايد الإقبال عليها من قبل المواطنين، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق بنسبة تصل لـ30%

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكل مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الالتزام بوضع قوائم أسعار السلع فى أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.

رافق المحافظ فى جولته جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المحافظة.