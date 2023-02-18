توفير 186 فرصة عمل لذوى الهمم فى 18 منشأة بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تقرير تلقته الوزارة اليوم، السبت، من مديرية القوى العاملة بالقليوبية، وقالت إيمان السيد، مدير المديرية، أن الملتقى نظمته المديرية بمركز التدريب المهنى بالخانكة، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بذوى القدرات الخاصة وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة لهم لدمجهم فى سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم نحو تحقيق التنمية.

وأوضحت مدير المديرية فى تقريرها للوزارة، أنه بلغ عدد الحاضرين من ذوى الإعاقة 330 حالة، مشيرة إلى أنه جار استكمال إجراءات التعيين بالشركات غير المستوفاة لنسبة 5% طبقا لقانون رقم 10 لسنه 2018، والاهتمام بتلك الفئة وتوفير الرعاية والتأهيل وفرص عمل وتدريب مناسبة لدمجهم فى سوق العمل، مؤكدة أنه تم الاتفاق على كل المستحقات الاجتماعية والتأمينات، وجار استيفاء جميع الأوراق للمتقدمين للوظائف من قبل المديرية.

جاء ذلك بحضور محمد عليان، وكيل المديرية، وسوزان فوزى، عبد العزيز مدير منطقة الخانكة، ومديرى مكاتب التشغيل والتفتيش والباحثين بالمكاتب ومنطقة قوى عاملة الخانكة، ومدير مركز التدريب المهنى بالخانكة.