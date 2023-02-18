إيبارشية أبوقرقاص تكرم دفعة جديدة من «تعليم الكبار»

جدة - نرمين السيد - ووزع الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص وتوابعها، شهادات التخرج على الخريجين، فى ختام الحفل الذى أقيم فى بيت الرومانى للمؤتمرات بنزلة رومان، مركز أبوقرقاص.

حضر الحفل عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، ومجموعة من خدام أسقفية الخدمات عن التعليم الكبار، وبعض مسؤولى هيئة تعليم الكبار بمصر، وأعضاء مجلس النواب بأبو قرقاص.