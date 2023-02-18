وقف بين المرضى.. وزير الصحة يفاجئ وحدة صحة الشيخ زايد والحصرى (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من المنشآت الطبية فى محافظة الجيزة، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية المفاجئة التى يُجريها دوريًا بالمستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة على مستوى جميع الجمهورية؛ لمتابعة توافر وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وانتطام عمل القوى البشرية لتقديم تلك الخدمات.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ زيارته بالوقوف فى صفوف المواطنين بـ «الإدارة الصحية بالشيخ زايد» دون معرفة من مقدمى الخدمة بالوحدة، حيث أجرى الوزير تجربة عملية للحصول تذكرة الدخول، كما تساءل عن إجراءات فتح الملف الطبى للحصول على الكشوفات، والوقت المستغرق لذلك.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع انتظام العاملين بالإدارة الصحية من (أطباء بشرى، أطباء أسنان، صيادلة، إداريين) وفقًا للأوراق الرسمية المثبتة بدفاتر الحضور والانصراف، كما راجع الوزير الإجازات وأذونات العاملين، كما راجع الإجراءات الإدارية والقانونية التى تم اتخاذها حيال ذلك.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه مسؤولى الإدارة بزيادة مكاتب فتح ملفات المرضى، وكذلك زيادة أعداد الموظفين على «شباك التذاكر» وفقا للتردد العالى على المنشأة الطبية نظرا لتواجدها بموقع جغرافى حيوى فى مدينة الشيخ زايد.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته المفاجئة بتفقد «وحدة صحة الحصرى» بمدينة السادس من أكتوبر، حيث راجع الوزير جداول ونوبتجيات العمل على مدار الأسبوع الجارى، كما راجع انتظام العاملين وفقًا لدفاتر الحضور والانصراف.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد عيادتى الأسنان بالوحدة، حيث اجتمع بأطباء الأسنان العاملين فى الوحدة، وتساءل عن أسباب اقتصار العيادتين على تقديم خدمتى الكشف والخلع فقط دون غيرهما، والتحديات التى تواجههم لتقديم باقى خدمات طب الأسنان، خاصة أن المركز يقع بمنطقة حيوية هامة فى قلب مدينة 6 أكتوبر.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه القائمين على الإدارة المركزية بالأسنان بالوزارة، بسرعة تحديث كراسى الأسنان وإمدادها بأى مستلزمات طبية وفقا لحاجة العمل.

وكشف «عبدالغفار» أن الوزير أبدى عدد من الملاحظات بالإدارة الصحية بالشيخ زايد والوحدة الصحية بالحصرى، ومنها عدم تناسب الأعداد الفعلية لمقدمى خدمات الأسنان والعلاج الطبيعى والصيدلة، والقوى البشرية المدرجة على قوة المنشأتين، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تلك الأعداد، بما يخدم الصالح العام لكل من مقدمى الخدمة، والمرضى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير حرص على التحدث مع المرضى المترددين على المنشأتين ومرافقيهم، للوقوف على رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم، والوقت المستغرق للحصول عليها.