”القوى العاملة” :برتوكول تعاون على التدريب فى مجال تصنيع الأسماك بالاسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 03:29 مساءً - قامت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية بتوقيع بروتوكول تعاون في مجال التدريب على تصنيع الأسماك بأحدث تكنولوجيا التصنيع بالتعاون مع مجموعة شركات سمرمون لتصنيع الأسماك، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العامله حسن شحاته بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم من أجل المساهمة في إقامة المشروعات الصغيرة للحد من مشكلة البطالة ودعم الاقتصاد بمهن حديثة تواكب التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل.

وقع البرتوكول المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، والدكتور هاني المنشاوي رئيس مجموعة مصانع وشركات سمرمون بالاسكندرية وذلك بقاعة المديرية،واتفقا أن يكون مقر التدريب بالشركة والاشراف الكامل من المديرية

علي ان يشمل البرنامج التدريبي : شرح كامل عن سلامة الغذاء +Haccp+ISo22000، و طرق التصنيع الانشوجة والتونه وجميع الأسماك المدخنه، وطرق التمليح والتخليل والطهي للاسماك بأحدث تكنولوجيا.

وقال المهندس محمد كمال وكيل المديرية:إن البروتوكول يأتي إيمانا من وزارة القوي العاملة بأهمية ايجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها من أجل الحد من البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم وحثهم على الدخول في مشروعات صغيرة حديثة تواكب التطور التكنولوجي لبداية حياتهم العملية بالإضافة إلي رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع الشركات لدورها المهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر من أجل النهوض بالدولة المصرية.

وشهد فعاليات توقيع البروتوكول: إيفيت عبد المسيح مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بالمديرية ،وإيمان نبيل مدير العلاقات العامة،ودعاء حسنين مدير مكتب تشغيل برج العرب