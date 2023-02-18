القوي العاملة : ختام دورة تدريبية بالوحدة المتنقلة على التفصيل والحياكة بالمنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 03:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بشان ختام البرنامج التدريبي لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة والموجودة بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس ، وذلك ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير برامج تدريبية تتناسب مع متطلبات سوق العمل بالمحافظات داخل مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة .

وأوضح محمد صلاح محمد مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا فى تقريره ، ان الاختبار تضمن اختبار نظرى وأخر عملى، منوها إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة، وذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتاهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في ايجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم .

وأضاف مدير المديرية أنه فى ختام التدريب يحصل المتدربين على شهادة اتمام للتدريب معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل داخل شركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وقال انه يمكن التقدم للحصول على البرامج التدريبية التى توفرها المديرية من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب او مراكز التدريب المهنى والحصول على البرامج التى توفرها للشباب من الجنسين .