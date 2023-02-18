”القوى العاملة” :مبادرة سلامتك تهمنا تستكمل أعمالها فى الشركات لنشر ثقافة السلامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 03:29 مساءً - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفرالشيخ ملتقى السلامة والصحة المهنية ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" بمقر موقع حقول شركة دسوق للبترول (دسوكو) بكفرالشيخ ، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل منشآت المحافظة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العمال وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية ببيئة العمل ، وتفعيل دور إدارات السلامة لتعزيز وضمان سلامة العمال في كافة القطاعات .

وأوضح حازم علي حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة أنه خلال كلمته التى ألقاها فى المبادرة ، أكد حرص وزير القوى العاملة على تقديم الدعم اللازم لتوفير بيئة عمل آمنة وفق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية. كما استعرض دور الوزارة ممثلة في مديريات القوى العاملة في التوعية والمتابعة المستمرة مع المنشآت والعمال من أجل تعزيز بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وفق قانون العمل المصري.

و قدم الدكتور محمود الماوي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية محاضرة عن مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية والأحكام المنظمة لها في اطار قانون العمل المصري، الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في المنشآت وسيكولوجية العمل وعلاقتها بإصابات العمل ، كما تم تنظيم مناقشة مفتوحة للإستماع إلى الاستفسارات المقدمة من الحضور في هذا الاطار والتي دارت حول المستجدات والنصوص القانونية وكيفية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت ودور كل من القوى العاملة وإدارة المنشآت لضمان تطبيق فعال لهذا الاشتراطات تحقيقاً لسلامة العاملين، وتقديم توضيحاً لكافة المفاهيم والاطار العملي لتطبيقها في اطار التعاون بين القوى العاملة ممثلة بإدارة ومكاتب السلامة والصحة المهنية ومفتشي السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة وإدارات المنشآت العاملة بالمحافظة خاصة قطاع البترول.

جدير بالذكر أن حقول شركة دسوق للبترول (دسوكو) بكفرالشيخ منطقة معالجة مركزية تقع شمال محافظة كفرالشيخ بمدينة الرياض – محافظة كفرالشيخ.ويأتي هذا الملتقى في سياق خطة مديرية القوى العاملة لتوعية المنشآت والعمال باشتراطات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق المستجدات الحديثة حفاظاً على سلامة عمال مصر وتوفير بيئة عمل معززة للإنتاج من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر وتحقيق رؤية مصر 2030