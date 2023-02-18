”القوى العاملة” :مبادرة سلامتك تهمنا للسلامة والصحة المهنية تستكمل اعمالها بالمنوفية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 03:29 مساءً - استأنفت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية مبادرة "سلامتك تهمنا" بالمحافظة،داخل الشركة الدولية لإنتاج الزيوت المتعددة بالسادات ، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوفير بيئة عمل آمنة والتوعية والتثقيف للعاملين بالشركات العاملة داخل نطاق المحافظة ، وذلك فى اطار الجهود المبذولة من قبل الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة لتوفير بيئة عمل امنة ونشر أهداف السلامة والصحة المهنية داخل المجتمع

وأوضح سعد عبد الرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أن المبادرة تأتي فى إطار استراتيجية الوزارة بما يخص نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت للوصول إلى بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر التى يتعرض لها العامل أثناء العمل، وكيفية السيطرة عليها للحد من إصابات العمل والأمراض المهنية .

وأضاف مدير المديرية أن المبادرة تمت تحت إشراف كيميائى محمد عبدالله مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وبحضور محمود فتحى مدير منطقة عمل السادات ،والكيميائية نهله عبدالفتاح باحثة بالإدارة والتى قامت بإلقاء المحاضرات وإدارة النقاش مع الحاضرين ، وبمشاركة الكيميائية دعاء محمد الباحثة بإدارة السلامة والصحة المهنية ، وخالد مجدى ‏مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالسادات ، و المهندس كرم الشال والكيميائي أيمن سعد والكيميائية نادية سعيد المفتشين بالمكتب ، كما حضر الندوة من الشركة المهندس جابر عبدالوهاب مدير الشركة ،والمهندس محمد متولى مدير السلامة بالشركة ، والمهندس محمد مصطفى مدير الانتاج ، وعلاء عبداللطيف مدير الموارد البشرية بالشركة .