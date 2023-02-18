” القوى العاملة” تعلن عن ملتقى توظيف يوفر 186 فرصة عمل في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 03:29 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير ١٨٦ فرصة عمل لذوي الهمم في ١٨ منشأة بالقطاع الخاص بالقليوبية، جاء ذلك في تقرير تلقته الوزارة اليوم السبت، من مديرية القوى العاملة بالقليوبية، وقالت إيمان السيد مدير المديرية أن الملتقى نظمته المديرية بمركز التدريب المهني بالخانكة، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بذوى القدرات الخاصة وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة لهم لدمجهم فى سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم نحو تحقيق التنمية.

وأوضحت مدير المديرية في تقريرها للوزارة، أنه بلغ عدد الحاضرين من ذوي الإعاقة ٣٣٠ حالة، مشيرة إلى أنه جاري إستكمال إجراءات التعيين بالشركات غير المستوفاة لنسبة 5% طبقا لقانون رقم 10 لسنه 2018 ، والاهتمام بتلك الفئة وتوفير الرعاية والتأهيل وفرص عمل وتدريب مناسبة لدمجهم فى سوق العمل، مؤكدة أنه تم الاتفاق على كافة المستحقات الاجتماعية والتأمينات وجاري استيفاءجميع الأوراق للسادة المتقدمين للوظائف من قبل المديرية .

جاء ذلك بحضور محمد عليان وكيل المديرية، وسوزان فوزي عبد العزيز مدير منطقة الخانكة ، ومديري مكاتب التشغيل والتفتيش والباحثين بالمكاتب ومنطقة قوى عاملة الخانكة،و مدير مركز التدريب المهني بالخانكة..