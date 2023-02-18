ختام الدورة التدريبية الأولى بأكاديمية اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي OSBU

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 03:29 مساءً - اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الأولى باكاديمية التدريب لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي " OSBU" مساء اليوم السبت ١٨ فبراير ، والتي أقيمت بمدينة جدة تحت عنوان " الإعلام الإلكتروني الجديد " حيث قام الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بتوزيع شهادات التخرج على الدارسين بختام الدورة التدريبية الأولى .

وأعرب الدكتور عمرو الليثي عن سعادته بما شهدته الدورة من حضور مكثف للعديد من المتدربين من ٢٢ دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد ، مشيدًا بدور الأكاديمية في تدريب منسوبي وسائل الإعلام وصانعي المحتوى لصقل مهاراتهم في ظل التحديات التي فرضها الإعلام الجديد .

وأثنى الدارسون على الدورة بمسماها " الإعلام الإلكتروني الجديد " حيث الأهمية القصوى لمواكبة كافة التطورات في مجال الإعلام ومواجهة التحديات المختلفة .

كما أشادوا بحسن التنظيم والاستقبال ، مطالبين بأن تكون الدورات بشكل شهري لما لها من فائدة عظيمة للمتدربين ، ووعدهم الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد بتلبية مطلبهم ، بأن الدورات ستقام مرتين كل شهر خلال الفترة القادمة وبشكل منتظم في مجالات الإعلام.

وشهدت الدورة حضور رؤساء تلفزيونات وإذاعات الدول العربية والإسلامية ونخبة مختارة من أساتذة الإعلام من دول منظمة التعاون الإسلامي .

كما قام الدارسون بأكاديمية اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بأداء فريضة العمرة على هامش افتتاح الأكاديمية وانطلاق الدورة التدريبية الأولى.

ويذكر أن الأكاديمية التدريبية للاتحاد تُعد الأولى التي تخدم الدول الأعضاء، البالغ عددهم 57 دولة وتناولت الدورة عدة موضوعات منها: دور التطور التقني في صياغة مستقبل الإعلام، والاستراتيجيات التسويقية للمحتوى، وأحدث التطورات التقنية في المجال الإعلامي، التكنولوجيا ومهنة الإعلام، والأداء الاحترافي والمهني أمام وسائل الإعلام الجديد، وكيفية متابعة التريند والتفاعل معه .

وعلي جانب آخر شهدت مدينة جدة السعودية الأربعاء الماضي (15 فبراير 2023) حفل إطلاق أكاديمية اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي( أُوسبو).