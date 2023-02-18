شكرى يترأس وفد مصر فى قمة الاتحاد الإفريقى نيابة عن الرئيس

جدة - نرمين السيد - أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكرى سيترأس وفد مصر فى أعمال الدورة الـ36 لقمة الاتحاد الإفريقى نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأوضح أن الوزير شكرى سيلقى بيان رئيس الجمهورية حول البند الخاص بتقرير أنشطة مجلس السلم والأمن، كما سيلقى كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسى فى اجتماع لجنة رؤساء الدول الإفريقية المعنيين بتغير المناخ (كاهوسك).

وأكد السفير أبوزيد، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، بمناسبة بدء أعمال الدورة 36 لقمة الاتحاد الإفريقى، أن الأولويات المصرية خلال القمة، تتمحور حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية الدولية وتأثيرها على القارة، وتكثيف جهود حشد الموارد المالية فى المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومواجهة التحديات المرتبطة ببنية السلم والأمن، وتعزيز جهود وقدرات الدول الإفريقية فى مجال مكافحة الإرهاب.

وشدد على أن قمة هذا العام تكتسب أهمية، خصوصا فى ظل الأزمات المتوالية التى مر بها العالم على مدار العام الماضى، والتى ما زالت الدول الإفريقية تعانى من آثارها الممتدة، مثل الأزمة الروسية- الأوكرانية، وأزمة الغذاء، والآثار المدمرة لظاهرة تغير المناخ، والتداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة كورونا، فضلًا عن تصاعد أعمال العنف والإرهاب فى القارة وتفاقم آثار الجفاف والفيضانات بعدد من دولها.

وأوضح أن القمة، التى تأتى تحت عنوان "تسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية"، سوف تناقش سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وإزالة المعوقات التى تعترى عملها، كما ستشهد استعراض تقارير عدد من القادة المعنيين بعدة ملفات يشرفون على تنفيذها وتفعيلها على مستوى القارة.

وتم خلال اليوم الأول من القمة تسليم رئاسة الاتحاد الإفريقى لعام 2023 إلى رئيس اتحاد جزر القمر الشقيقة.