السفير أحمد أبوزيد :وزير الخارجية يترأس وفد مصر في قمة الاتحاد الأفريقي نيابة عن الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 02:26 مساءً - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد أن وزير الخارجية سامح شكري سيترأس وفد مصر في أعمال الدورة 36 لقمة الاتحاد الأفريقي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث سيلقي بيان رئيس الجمهورية حول البند الخاص بتقرير أنشطة مجلس السلم والأمن، كما سيلقي كلمة مصر نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إجتماع لجنة رؤساء الدول الإفريقية المعنيين بتغير المناخ (كاهوسك).

وأكد السفير أبوزيد ،في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ بمناسبة بدء أعمال الدورة 36 لقمة الاتحاد الأفريقي، أن الأولويات المصرية خلال القمة، تتمحور حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية الدولية وتأثيرها على القارة، وتكثيف جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومواجهة التحديات المرتبطة ببنية السلم والأمن، وتعزيز جهود وقدرات الدول الأفريقية فى مجال مكافحة الإرهاب.

وشدد على أن قمة هذا العام تكتسب أهمية خاصة في ظل الأزمات المتوالية التي مر بها العالم علي مدار العام الماضى، والتي مازالت الدول الأفريقية تعاني من آثارها الممتدة، مثل الأزمة الروسية- الأوكرانية، وأزمة الغذاء، والآثار المدمرة لظاهرة تغير المناخ، والتداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة كورونا، فضلًا عن تصاعد أعمال العنف والإرهاب في القارة وتفاقم آثار الجفاف والفيضانات بعدد من دولها.

وأوضح أن القمة، التي تأتي تحت عنوان "تسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية"، سوف تناقش سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وإزالة المعوقات التي تعتري عملها، كما ستشهد استعراض تقارير عدد من القادة المعنيين بعدة ملفات يشرفون على تنفيذها وتفعيلها علي مستوى القارة.

وتم خلال اليوم الأول من القمة تسليم رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2023 إلى رئيس اتحاد جزر القمر الشقيقة.