دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تصل ملعب الجوهرة الزرقاء استعدادًا للهلال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 02:25 مساءً - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق منذ قليل ملعب الجوهرة الزرقاء استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي الكامل بينما يرتدي الهلال السوداني الطاقم الأزرق الكامل، فيما يرتدي الحارس الطاقم الليموني الكامل.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريقين.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وتغادر بعثة الأهلي، السودان اليوم السبت عقب مباراة الهلال مباشرة إلى أسوان؛ للإقامة لمدة 48 ساعة استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.