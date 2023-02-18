لجميع التخصصات.. ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية، السبت الموافق 27 مايو 2023، على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 20 مايو 2023.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية بنوعياتها المختلفة "تجارى - فندقى - زراعى - صناعى" للعام الدراسى 2022-2023، وتم إعداد ومراجعة كتيب التعليمات بشأن إجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2023 وطباعته وتسليمه.
وأشارت إلى أنه جارى تحديد مواعيد انتداب العاملين بلجان سير الامتحان وتقدير الدرجات "خطة الندب" على أن يبدأ تقدير الدرجات لجميع النوعيات ابتداء من يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 مع مراعاة ظروف كل نوعية "تجارى - فندقى – زراعى – صناعى"، من حيث العجز والزيادة فى هيئات التدريس.
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