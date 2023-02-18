قطار الخير للتحالف الوطنى يصل المنيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويحمل قطار الخير، العديد من المساعدات من قبل للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، للأسر الأكثر احتياجا فى محافظة المنيا.

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أعلن فى وقت سابق، انطلاق قطار الخير.