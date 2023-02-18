جدة - نرمين السيد - ويحمل قطار الخير، العديد من المساعدات من قبل للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، للأسر الأكثر احتياجا فى محافظة المنيا.
يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أعلن فى وقت سابق، انطلاق قطار الخير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطار الخير للتحالف الوطنى يصل المنيا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.