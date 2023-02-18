معلومات الوزراء: قناة السويس تحقق أرقاما غير مسبوقة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن قناة السويس الجديدة نجحت فى تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها العالمى لتظل أقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية أمانًا.





وفى هذ الصدد، حققت قناة السويس أرقاما قياسية غير مسبوقة على مدار تاريخ القناة خلال شهر يناير 2023، وارتفعت الإيرادات خلال شهر يناير بحوالى 47% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2022. كما ارتفع عدد السفن العابرة بحوالى 21.5%، بالإضافة إلى ارتفاع الحمولات الصافية بنسبة 16.3% مقارنة بشهر يناير العام الماضى، وهو ما يعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية للهيئة فى كسب ثقة المجتمع الملاحى، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة فى صناعة النقل البحرى.

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