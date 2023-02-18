القوى العاملة: مكتب التمثيل العمالى بجدة ينجح فى عودة مستحقات عامل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 01:27 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بشأن مستحقات عامل مصرى من العمالة الموسمية لدى شركه قافلة الحجاز للنقليات ، من خلال التسوية الوية مع الشركة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ومكاتب التمثيل العمالى بالاهتمام برعاية وحماية مصالح العمالة المصرية في دول العمل وتكثيف الجهود لتحصيل مستحقاتهم وحقوقهم .

جاء في التقرير الذي تلقته الوزارة من الملحق العمالى وليد عبدالرزاق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أن المكتب نجح فى تنفيذ الحكم الصادر للمواطن سيد فتحى سيد أحمد احد العماله الموسمية لدى شركه قافلة الحجاز للنقليات ، فور ورود شكوى من احد شركات الحاق العمالة المصرية ضدها والحكم الماثل محل التنفيذ الودى ، وقد تفاوض المكتب مع الشركه ونجح من خلال التسوية الودية اعادة حقوق شركة الحاق العمالة المصرية وتنازل العامل عن شكواه بالوزارة ، منوهاً إلى ان الحكم الصادر بمبلغ ٦٩٠٠ ريال سعودى .

وأضاف الملحق العمالى ، انه تم اعتماد تفويض لموسم العمرة ١٤٤٤ باجمالى عمالة ٢٧١ عامل موسمى ، وقدمت الشركه السعودية الشكر للمكتب العمالى على جهوده المبذولة من أجل الوصول إلى التسوية الودية وحل المشكلة ، مؤكداً حرص المكتب على متابعة أحوال العمالة المصرية فى المملكة والعمل على الرد على استفساراتهم وشكاويهم والتنسيق لحل مشكلاتهم مع جهات العمل .