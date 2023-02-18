محافظ الجيزة: افتتاح 3 معارض جديدة لـ«أهلا رمضان» (العناوين)

وأكد أحمد راشد، أن المعارض سيتم افتتاحها لاستقبال المواطنين غداً وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء حيث تم السعى نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة، تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم.
وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المعارض المقرر افتتاحها غداً تقع بشارع المدرسة بمنطقة المنيب بحى جنوب الجيزة وبشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين وبشارع شكرى القواتلى بمركز ومدينة العياط وجميعها تأتى بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافه المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان وذلك استكمالا للنجاح الكبير الذى حققه معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل والذى يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على مدار اليوم.
وأشار أحمد راشد أنه يجرى تنفيذ معارض أخرى بأحياء ومدن ومراكز المحافظة، حيث تساهم تلك المعارض فى تخفيف العبء على المواطنين، وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع.
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