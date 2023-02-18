الخارجية: العثور على جثمان مواطنة مصرية توفيت جراء الزلزال بتركيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أنه فى إطار حرص غرفة عمليات القطاع القنصلى بالوزارة على الوقوف على تطورات أوضاع المواطنين المصريين فى المناطق المنكوبة، كشفت جهود البحث والإنقاذ عن العثور على جثمان إحدى المواطنات المصريات بمنطقة اسكندرون بولاية هاتاى التركية.

وتم نقل جثمان الضحية إلى إحدى مستشفيات الولاية، حيث تتابع السفارة المصرية فى انقرة التنسيق مع السلطات التركية لإنهاء الإجراءات ذات الصلة باستخراج شهادة وفاة المواطنة المصرية ودفن الجثمان.

وتأسف وزارة الخارجية لهذا الخبر الأليم، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الضحية، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ.