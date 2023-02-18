ميري وجلال وموسى يودعون الراحل مرسي عطا الله من مؤسسة الأهرام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 12:29 مساءً - حرص عدد كبير من الكتاب والصحفيين، على وادع الكاتب الصحفي الراحل مرسي عطالله من داخل بيته مؤسسة الأهرام، على رأسهم الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، والإعلامي أحمد موسى.

ووصل جثمان الكاتب الصحفي الراحل مرسي عطالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، إلى مقر مؤسسة الأهرام، قبل صلاة الجنازة عليه من مسجد عمر مكرم، بعد أن غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، حيث وافته المنية بعد صراع مع المرض وهو يتلقى العلاج خارج البلاد عن عمر يناهز 80 عاماً.

ونعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى؛ الكاتب الصحفي الكبير مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

كما نعى «الشوربجي»، مرسي عطالله قائلاً: "الراحل كان واحداً من جيل عمالقة الصحافة الذين تخرجت من تحت أيديهم أجيال عديدة، رحم الله الكاتب الكبير، قيمة وقامة صحفية وإعلامية رفيعة المستوى، وله إسهامات بارزة ومتعددة في العمل الصحفي، وتاريخه الصحفي والأدبي حافل بالعمل والعطاء".