وصول جثمان الراحل مرسي عطا الله لمؤسسة الأهرام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 12:29 مساءً - وصل الآن جثمان الكاتب الصحفي مرسي عطالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، إلى مقر مؤسسة الأهرام، قبل تشييع صلاة الجنازة عليه من مسجد عمر مكرم ، بعد أن غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، حيث وافته المنية بعد صراع مع المرض وهو يتلقى العلاج خارج البلاد عن عمر يناهز 80 عاماً.

ونعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى؛ الكاتب الصحفي الكبير مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

كما نعى «الشوربجي»، مرسي عطالله قائلاً: "الراحل كان واحداً من جيل عمالقة الصحافة الذين تخرجت من تحت أيديهم أجيال عديدة، رحم الله الكاتب الكبير، قيمة وقامة صحفية وإعلامية رفيعة المستوى، وله إسهامات بارزة ومتعددة في العمل الصحفي، وتاريخه الصحفي والأدبي حافل بالعمل والعطاء".

يذكـر أن الكاتب الصحفي مرسي عطا الله كان رئيساً لمجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيساً لتحرير الأهرام المسائي.