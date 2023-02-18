مسؤول قطرى: مصر شهدت تطورا كبيرا فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وقال اليافعى - فى حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش ملتقى الإعلام العربى بالأردن - "إن مصر لديها العديد من الخبرات وكان لدينا منهم المعلمين والأطباء وغيرهم، ولدينا العديد من الخبرات المصرية مهندسين ومتخصصين وفنيين فى نظم المعلومات ولعبوا دورا كبيرا فى عملية التطوير.

وأضاف أن التعاون مع مصر يلقى ترحيبا كبيرا من دولة قطر، مشيرا إلى أن مصر خلال السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا بفضل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحول التطوير الذى شهدته قطر فى السنوات الأخيرة، قال المسؤول القطرى إن بلاده بدأت بالتعليم من الأساس واستقطاب أساتذة من خارج الدولة للاستفادة من علمهم لتطوير أبنائها فى مجال نظم المعلومات وغيره، بالإضافة إلى معلمين ومدربين ومستشارين فى مختلف المجالات من أجل نقل الخبرة للقطريين.

ونوه بأن قطر وضعت استراتيجية مناسبة لرؤية 2030 بدأتها منذ حوالى 15 عاما، مشيرا إلى أن قطر الآن تجنى ثمار هذه الاستراتيجية وتعمل على تطويرها بين الحين والآخر.

وأشار إلى أن قطر نظرت إلى أن العالم كله لديه ثورة إلكترونية وتطور كل شئ إلى الإلكترونية؛ لذلك طورت كل ما لديها وجعلت لديها حكومة إلكترونية، موضحا أن قطر أيضا سعت إلى تطوير الأمن السيبرانى، ولذلك أنشأت كليات فى هذا التخصص وأعطت الطلاب فى هذه الكليات علاوات كبيرة تشجيعية.

وبشأن الأسباب التى سهلت تحويل دولة قطر إلى دولة رقمية، كشف مدير إدارة نظم المعلومات بالمؤسسة القطرية للإعلام، أن عدد السكان سهل علينا تحويلهم إلى ملفات رقمية، من ثم أصبحت الدولة رقمية من خلال نظم المعلومات.

ولفت إلى أن هذه الأشياء جعلت قطر تركز على التعليم، لأن التعليم هو أهم شئ كما أن أهم شئ هو المعلم باعتباره هو الأساس فى منظومة التعليم، مشيرا إلى أن الاهتمام بالإنسان من أهم أركان بناء الأمم وفى حال اهتمت الدولة بالإنسان والمواطن يجعلها دولة ناجحة وكذلك الصحة.

وتابع اليافعى أن قطر بدأت تركيزها خلال العشر سنوات الأخيرة على الإعلام الرقمى، حيث قامت بتطوير أبنائها فى المجال التقنى ونظم المعلومات وتطوير الطلاب لكى يكونوا متخصصين ومهندسين فى هذا المجال وتم البدء من التعليم وخاصة الجامعى.

وأوضح أن قطر كانت تقوم فى السابق ببعث الطلاب إلى الخارج ثم أنشأت حاليا كليات متخصصة فى مجال نظم المعلومات لتطويره، كما استقطبت معلمين من خارج دولة قطر.

وحول نجاح قطر فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم مؤخرا، أوضح عبد العزيز محسن اليافعى مدير إدارة نظم المعلومات بالمؤسسة القطرية للإعلام، أن قطر أرادت من خلال كأس العالم أن تصبح فى القمة، مشددا على أن إصرار قطر على الظهور بمظهر متحضر خلال منافسات كأس العالم كانت ردا على تلميحات الدول الغربية بأن العالم العربى غير قادر على ذلك التنظيم وهذا النجاح.

ونوه بأن قطر أعطت مثالا للدول العربية، أن أى دولة عربية لديها قدرة على النجاح وهذا ما انتهجته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، معربا عن أمله فى تطور العراق وسوريا واليمن ويخرجون من كبوتهم التى يعانون منها.

بدوره، قال أحمد غصاب الهاجرى مدير إدارة التخطيط والجودة والتعاون الدولى بالمؤسسة القطرية للإعلام، إن التعاون العربى بدأ منذ فترة طويلة يظهر بقوة عبر الجامعة العربية والملتقيات والندوات والورش والدعوة إلى حضور اجتماعات مهمة مثل التنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن كل هذه الخطط مستنبطة من 17 بندا من الأمم المتحدة التى تم إقرارها وترجمتها إلى 52 نشاطا.

وأضاف الهاجرى - فى تصريحات لـ "أ ش أ" - أن هذه الأنشطة شاملة التنمية المستدامة فى جميع الدول العربية، مشيرا إلى أن جميع الدول العربية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة لأنها تهدف لرفاهية الإنسان فى المجتمع.

وأكد أن الجامعة العربية لها دور كبير فى التنسيق والتعاون بين الدول العربية، موضحا أن التعاون بين الدول العربية ظهر بشكل قوى تلبية لاحتياجات العصر والتطور التكنولوجى مما جعل هذه الأمور تبرز على الساحة الإعلامية خاصة أن التقدم العلمى والفكرى والحضارى جعل الإعلام يدخل فى تخصصات ومجالات الحياة حيث أصبح شريكا أساسيا فى جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية والتكنولوجية.

وحول وجود استراتيجية واضحة لمواجهة الشائعات والجريمة الإلكترونية، أشاد الهاجرى بدور الجامعة العربية فى ذلك وتحديدا دور السفير أحمد خطابى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة لأنه ذو علم ودراية ويتمتع بعلاقات وطيدة مع جميع المشاركين فى الملتقيات والندوات والاجتماعات العربية الإعلامية.

وبشأن كيفية وجود إعلام عربى هادف، قال أحمد غصاب الهاجرى مدير إدارة التخطيط والجودة والتعاون الدولى بالمؤسسة القطرية للإعلام، إن العالم العربى لديه إعلام هادف من خلال البرامج الموجودة فى القنوات العربية حيث يوجد مقدمى برامج وباحثين إعلاميين يقدموا برامج تفيد الأسر وبرامج اقتصادية وبرامج تربوية وثقافية.

وأضاف أن المشكلة التى تواجه الإعلام العربى هو التطور التكنولوجى السائد فى مواقع التواصل الاجتماعى وعزوف طبقة الشباب عن الإعلام العربى التقليدى، مشددا على ضرورة مواجهة هذه الصعوبات التى يواجهها الإعلام العربى، وذلك عبر تطوير العقلية الإعلامية حتى يتم احتواء الشباب وجذبهم للمحتوى الإعلامى الحكومى وجذب أصحاب القنوات الخاصة وتشجيع الشباب على ممارسة الإعلام والعمل به والاستفادة منهم فى مختلف المجالات.