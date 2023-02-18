الحكومة تنفى وقف الدعم الاستثنائى على التموين بداية من مارس (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوقف صرف الدعم الاستثنائى على البطاقات التموينية بدءا من الشهر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار صرف الدعم الاستثنائى على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023، بقيمة 100 جنيه للبطاقة التموينية التى تضم ‏أسرة واحدة، و200 للبطاقة التموينية التى تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 8,5 مليار جنيه، موضحة أنه يتم صرف الدعم الاستثنائى على البطاقات التموينية من جميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتى والشركات التابعة للوزارة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588"، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء "01155508688 -01155508851" على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى "[email protected]".