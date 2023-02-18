تشييع جنازة الكاتب الصحفى مرسى عطا الله من جريدة الأهرام (صور)

جدة - نرمين السيد - وتوفى الكاتب الصحفى مرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، الثلاثاء الماضى، عن عمر ناهز 80 عامًا. وكان للراحل مسيرة كبرى فى بلاط صاحبة الجلالة، واشتهر بكتابة مقال يومى فى جريدة الأهرام بعنوان "كل يوم".

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