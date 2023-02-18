افتتاح فعاليات المدرسة الفلكية لعموم إفريقيا والشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فعاليات المدرسة الفلكية لعموم إفريقيا والشرق الأوسط، حول استخدام بيانات المجرات العديدة لفهم ألغاز الكون، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير الجارى، بمركز التميز العلمى للفلك وعلوم الفضاء بمرصد القطامية الفلكى التابع للمعهد، وذلك برعاية الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، والجمعية العلمية لعلوم الفلك.





وتهدف المدرسة، والتى تأتى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى الاستفادة من قواعد البيانات والأرصاد الحديثة فى علوم الفلك والفضاء فى دول إفريقيا والشرق الأوسط والعمل على زيادة النشر العلمى فى هذه الدول، وكذلك إعداد جيل من الشباب مؤهل للتعامل مع النظريات الحديثة لنشأة الكون، وكذلك تبادل الخبرات بين مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجال الفلك والفضاء من مختلف دول العالم المشاركة.

ويشارك فى المدرسة أربعة أساتذة من إسبانيا واليابان، بالإضافة إلى أساتذة من المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وبمشاركة عدد 22 طالبا وطالبة من مصر والجزائر وبلغاريا.

وتعد استضافة المعهد لهذه المدرسة، الأولى من نوعها فى إطار استضافة وتنظيم المعهد للمؤتمر السادس لاتحاد الفلك الدولى لعموم إفريقيا والشرق الأوسط للفلك وعلوم الفضاء، والذى انعقد خلال الفترة من 13 وحتى 16 فبراير الجارى بمقر المعهد بحلوان، كما أن هذه الجهود العلمية تخدم استعدادات مصر لبناء أكبر تليسكوب فلكى بديلا لمرصد القطامية الفلكى والذى يعد الوحيد فى الشرق الأوسط و الثانى فى إفريقيا بقطر مرآة 74 بوصة، والذى تم إنشاؤه منذ خمسينيات القرن الماضى، وشارك فى اكتشافات فلكية دولية ومنها هبوط أول إنسان على سطح القمر عام 1969.