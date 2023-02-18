نقل جثمان الكاتب الصحفى مرسى عطاالله لمسجد عمر مكرم (صور)

جدة - نرمين السيد - وجارى نقل جثمان الفقيد، إلى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، من أجل صلاة الجنازة على الجثمان بعد صلاة الظهر.
وتوفى الكاتب الصحفى مرسى عطاالله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، عن عمر ناهز 80 عامًا.
ولد الكاتب الصحفى مرسى عطاالله، ولد عام 1943 بمحافظة الغربية، وشغل العديد من المناصب الصحفية المرموقة، فعمل كصحفى ورئيس سابق لمجلس إدارة جريدة الأهرام، وكان رئيس سابق لنادى الزمالك عام 2005، ورئيس التحرير المؤسس لجريدة الأهرام المسائى، ورئيس تحرير سابق لمجلة الزمالك، ورئيس التحرير المؤسس لمجلة الزملكاوية.
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