أفلام أوروبية على «الوثائقية»

جدة - نرمين السيد - بدأ العد التنازلى لإطلاق قناة الوثائقية، والمقرر أن تنطلق غدا الأحد، بباقة متنوعة وفريدة من الأفلام الوثائقية والتسجيلية، من أجل الاستحواذ على إعجاب المشاهدين على مستوى العالم.





وتعاقدت القناة الوثائقية، مع عدد من الشركات العالمية من أجل توفير المواد الوثائقية والأفلام المختلفة المقرر عرضها على شاشة القناة، من أجل إرضاء أذواق المشاهدين.

وتستهدف القناة الوثائقية سلسلة أفلام وثائقية عن التجارات غير المشروعة حول العالم، وهى مكونة من 6 أجزاء، إضافة إلى عرض أفلام عن الحياة البرية والطبيعة صورت بكاميرات عالية الجودة، أيضا من المقرر عرض موضوعات تاريخية عالمية، وأفلام يغلب عليها الطابع الإنسانى.

القناة من المقرر بثها يوم الأحد 19 فبراير الجارى الساعة الثامنة مساء، وتهتم "الوثائقية" بكل المجالات المختلفة بين السياسة والرياضة والفن والمنوعات.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت تعيين كل من الإعلامى أحمد الدرينى، رئيسا لقطاع الإنتاج الوثائقى، والإعلامى شريف سعيد، رئيسا للقناة الوثائقية، تأتى تلك الخطوة إيمانا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقى وصناعته، فى أعقاب التجربة المميزة التى قدمتها وحدة الأفلام الوثائقى بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.