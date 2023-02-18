رئيس الاستشعار يكشف إنجازات المعمل المصرى الصينى لإنتاج الخلايا الشمسية

جدة - نرمين السيد - وأكد زهران - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - أن المعمل الذى تم افتتاحه فى 2019، يدار حاليا من خلال مشروع التشغيل والاستدامة بمعهد بحوث الالكترونيات، وهو الأول من نوعه كمركز للبحوث والتطوير والابتكار فى مجال تصنيع الخلايا الكهروضوئية والألواح الشمسية وتطوير صناعة الطاقة الشمسية وزيادة كفاءتها على المستوى القومى والإقليمى.

وأشار إلى أن الميزانية المخصصة لانشاء المعمل بلغت 2 مليون دولار ساهم الجانب الصينى بمنحة واحد مليون دولار، وأكاديمية البحث العلمى بمليون دولار، وهى مخصصة للأجهزة والخامات والمواد الكيماوية والغازات اللازمة لعملية تصنيع الخلايا والألواح الشمسية.

وقال إن المعمل صمم ليكون معملا بحثيا وفى نفس الوقت هو نموذج لخط إنتاج صناعى "pilot plant" لتصنيع الخلايا الشمسية السيليكونية لأول مرة فى مصر والمنطقة العربية.

وأضاف زهران أن المعمل مجهز بالمعدات والأجهزة اللازمة لإنتاج الخلايا الشمسية من خلال غرفة نظيفة مزودة بالأجهزة لقياس أداء هذه الخلايا والألواح الشمسية المنتجة، موضحا أن المعمل ينتج خلايا شمسية سيليكونية أحادية البللورة (15.6x15.6سم2) بكفاءة قد تصل إلى 20%، وألواح شمسية مكون من 60 خلية متصلة على التوالى بقدرة تصل الى 250 وات.

وأكد أن المعمل يستطيع إنتاج 600 خلية شمسية لفترة تشغيل تصل 8 ساعات يوميا بقدرة اجمالية قد تصل إلى 700 كيلو وات سنويا.

كما أضيف للمعمل وحدات معالجة للتخلص من المياه الصناعية الملوثة بالأحماض والغازات الناتجة من عمليات التصنيع، مشيرا إلى أن المعمل يضم فريق عمل مصريا من جنوب الصعيد مكون من 16 فردا من تخصصات مختلفة من كليات الهندسة والعلوم موزعين على الأجهزة ومعدات القياس للقيام بعمليات تصنيع الخلايا الشمسية بالكامل، ويدار بفريق بحثى من معهد بحوث الالكترونيات.

وقال رئيس هيئة الاستشعار، إنه تم استحداث بعض المنتجات من الألواح الشمسية من الخلايا الشمسية المصنعة بالمعمل مثل سيارة كهربية تعمل بالألواح الشمسية، ومركب يعمل بالطاقة الشمسية، ومحطات طاقة شمسية لشحن السيارات الكهربية والمركب الشمسى، بالإضافة إلى تصنيع وحدة عاكس للجهد INVERTER محليا.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا تركيب وحدة لضخ الطاقة الكهربية المولدة من اللوحات الشمسية وتوصيلها بالشبكة الكهربية عن طريق "الانفرتر" المصنع محليا.

وعن أسباب إنشاء المعمل المصرى الصينى المشترك للطاقة المتجدد، أوضح رئيس هيئة الاستشعار أنه فى إطار الانفتاح الجديد للسياسة المصرية الخارجية والاستراتيجية العامة للدولة بتعزيز سبل التعاون مع دول العالم المتقدم فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المصرى – الصينى أثناء زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للصين فى ديسمبر 2014 بين وزارة البحث العلمى المصرية ووزارة البحث العلمى والتكنولوجيا الصينية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تختص بإنشاء معمل مصرى – صينى مشترك للطاقة المتجددة والذى تم بناء على المقترح المقدم من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، لافتا إلى أن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا قامت بتوقيع اتفاق مع 48 the Research Institute (CETC48) لبدء تنفيذ إنشاء المعمل المشترك فى أغسطس 2015، وتم تشكيل لجنة استشارية من معهد بحوث الالكترونيات وكلية الهندسة جامعة القاهرة وجامعة زويل بدءا من أغسطس 2016 للمشاركة فى تنفيذ إنشاء المعمل.