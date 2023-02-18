جدة - نرمين السيد - وشوق التحالف، المتابعين، قائلا: "يا ترى قطر خير التحالف فين النهاردة، خليكوا معانا عندنا كتير النهاردة طول اليوم". وتابع حساب التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: "فيه تجهيزات لقطر الخير هنا بتم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعلن انطلاق قطار جديد للخير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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