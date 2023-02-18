انعقاد الدورة الثالثة لمجموعة العمل المصرية الهندية لمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وترأس الوفد المصرى المشارك الوزير المفوض محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية، فيما ترأس الوفد الهندى ماهافيير سينجفى، مدير إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الهندية.

أكد الجانبان خلال الاجتماع على موقف البلدين الثابت فيما يتعلق بإدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وضرورة التزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة باحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالامتناع عن تقديم أى من أشكال المساعدة للعناصر الإرهابية، بما فى ذلك توفير المأوى أو السلاح أو الدعم اللوجيستى أو تيسير انتقال تلك العناصر عبر الحدود.

من ناحية أخرى، تضمن الاجتماع استعراضاً للتجارب الوطنية فى مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواجهة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة ومتكاملة تعالج جذوره تشمل الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية.

كما تم تبادل وجهات النظر بخصوص أبرز التهديدات الإرهابية على المستويين الإقليمى والدولى، وسبل مجابهة استغلال الجماعات الإرهابية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة فى تجنيد الكوادر والترويج للخطاب المتطرف وتوفير التمويل اللازم لها.

هذا، وقد اتفق الجانبان خلال الاجتماع على أهمية مواصلة التنسيق على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة فيما يتعلق بمكافحة التطرف والتهديدات الإرهابية، بما يعزز من الجهود الوطنية فى هذا الصدد.